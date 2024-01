Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw kollidiert in Stadland mit abgeknicktem Baum +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am frühen Mittwoch, 24. Januar 2024, gegen 04:45 Uhr, bei einem Unfall in Stadland leicht verletzt, nachdem ein Pkw mit einem abgeknickten Baum kollidiert war.

Der 39-jährige Stadländer befuhr die Kötermoorer Straße mit einem Seat in Richtung Schwei. Zwischen der Straße "Burenreege" und der B437 kollidierte er mit einem durch den Sturm abgeknickten Baum, der auf der Fahrbahn lag. Der Seat drehte sich nach dem Zusammenstoß mit dem Baum um die eigene Achse, kam von der Fahrbahn ab und einem Graben zum Stehen.

Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An der Unfallstelle waren zudem rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwei eingesetzt. Der Seat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

