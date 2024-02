Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall bei Sontra-Ulfen - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Bzgl. des bereits gemeldeten Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B400 zwischen Blinde Mühle und Sontra-Ulfen ist mittlerweile der Unfallhergang bekannt.

So befuhr der 48-jährige Lkw-Fahrer aus Forchheim in Oberfranken (die ursprüngliche Altersangabe muss korrigiert werden) gefolgt von einem 57-jährigen Pkw-Fahrer aus Herleshausen die B400 aus Richtung Blinde Mühle bzw. Sontra-Wölfterode kommend in Fahrtrichtung Sontra-Ulfen. Kurz vor Ulfen kamen dem Lkw-Fahrer zwei weitere Lkws entgegen.

Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer des in Richtung Ulfen fahrenden unbeladenen Lkw nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem Lkw eines 50-Jährigen aus Stolin (Belarus) sowie einem weiteren Lkw eines 45-Jährigen aus Schwarzatal (Saalfeld-Rudolstadt). Diese beiden Lkw-Fahrer wurden zwar leicht verletzt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Der erste der beiden dem Unfallverursacher entgegenkommenden Lkw war mit 24 Tonnen Eisenbarren, der zweite mit Altpapier beladen. Die Seitenwand des Altpapier-Lkws wurde aufgerissen und das Altpapier großflächig an der Unfallstelle verteilt. Die Bergung der Lkws und inbesondere des verteilten Altpapiers gestalten sich aufwendig.

Die drei beteiligten Lkws müssen abgeschleppt werden, während der Pkw aus eigener Kraft die Fahrt fortsetzen konnte.

Die Vollsperrung der B400 wird noch bis in die späten Nachmittagsstunden andauern.

Pressestelle PD Werra-Meißner, POK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell