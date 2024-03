Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle und stürzt (08.03.2024)

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich in der Nacht auf Freitag einer Polizeikontrolle entzogen und ist geflüchtet. Gegen 0.45 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Donaueschingen einen entgegenkommenden Motorradfahrer kontrollieren. Die Streifenbesatzung wendete mit eingeschaltetem Blaulicht an der Einmündung Achdorfer Straße / Pestalozzistraße, woraufhin der Motorradfahrer stark beschleunigte und stadtauswärts auf den Verbindungsweg in Richtung der Bundesstraße B 27 fuhr. Aufgrund nicht angepasster und überhöhter Geschwindigkeit in Kombination mit unebener Fahrbahn stürzte der 21-jährige Motorradfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Zu Fuß versuchte der junge Mann weiter zu fliehen, was ihm jedoch nicht gelang. Nach ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das Kennzeichen des Motorrads entstempelt und zugeklebt war und der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch den Unfall, bei dem am Motorrad ein Sachschaden von über 3.000 Euro entstand, lief Betriebsstoffe aus, weshalb nach Einschätzung der Unteren Wasserbehörde, eine Abtragung der oberen Erdschicht durch den Bauhof erfolgen muss.

