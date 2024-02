Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Pkws in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben am Wochenende einen Pkw vom Gelände eines Autohauses in Hude entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 24. Februar 2024, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 25. Februar 2024, 11:00 Uhr, fuhren sie mit dem schwarzen Audi A5 vom Hof des Händlers in der Langenberger Straße und nutzten dabei möglicherweise sogar originale Schlüssel.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen auf dem Gelände zwischen den Straßen "An der Imbälke" und "Am Fuchsberg" machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

