Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 15-jähriger Junge mit Down-Syndrom vermisst - Polizei bittet um Mithilfe! (08.03.2024)

Konstanz (ots)

Seit Freitagmittag sucht die Polizei mit einem Großaufgebot an Rettungskräften nach einem vermissten 15-jährigen Jungen mit Down-Syndrom.

Gegen 12.30 Uhr stieg Lenard P. nicht wie üblich an der Regenbogen-Schule in der Leipziger Straße in einen Schulbus, sondern verließ die Schule unbemerkt in unbekannte Richtung.

Vermutlich war er im Laufe des Nachmittags sowohl zu Fuß, als auch mit dem Bus im Bereich der Konstanzer Innen-/Altstadt unterwegs. Zuletzt wurde er gegen 15 Uhr am Bahnhof Konstanz gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass er mittlerweile auch mit dem Zug unterwegs war oder ist.

Der Junge ist örtlich nicht orientiert.

Lenard P. ist 15 Jahre alt, ungefähr 150-160 Zentimeter groß und etwa 50 Kilogramm schwer. Er hat blonde, kurze Haare und trägt eine Brille mit dunkelblauem Gestell. Bekleidet ist er mit einer schwarzen, langen Jacke mit Fell an der Kapuze, einer blauen Jeans und schwarzen, knöchelhohen Winterschuhen. Außerdem müsste er seinen dunkelblau/hell karierten Schulranzen bei sich haben.

Ein Bild des 15-Jährigen ist unter dem folgenden Link im Internet veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/konstanz-vermisstenfahndung/

Bislang verlief die Suche nach dem Jungen, trotz der Unterstützung zahlreicher Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst und auch dem Einsatz von Mantrailerhunden und einem Polizeihubschrauber ohne Erfolg.

Personen, die den Jungen gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei Konstanz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

