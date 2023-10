Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Bargeld und Goldschmuck bei Einbruch in Hoffnungsthal gestohlen

Rösrath (ots)

Während einer sechsstündigen Abwesenheit der Bewohner brachen unbekannte Täter am gestrigen Montag (30.10.) in deren Einfamilienhaus in der Straße Adelenhof ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Goldschmuck.

Der Geschädigte gab an, dass Haus morgens als letztes Familienmitglied gegen 07:40 Uhr verlassen zu haben. Als er rund sechs Stunden später gegen 13:40 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass die Haustüre offenstand und im Inneren sämtliche Räume durchwühlt worden waren. Die Polizei stellte keine sichtbaren Beschädigungen an der Haustür fest, jedoch ließ sich diese nicht mehr schließen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde eine niedrige dreistellige Bargeldsumme sowie Goldschmuck mit einem höheren vierstelligen Gesamtwert entwendet.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst zur Durchführung einer Spurensicherung am Tatort.

Zudem sucht die Kriminalpolizei jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Hinweise zu diesem Wohnungseinbruchdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell