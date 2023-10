POL-RBK: Overath - Einbruch in freistehendes Zweifamilienhaus

Rösrath (ots) - Am vergangenen Freitag (27.10.) hat die Polizei Rhein-Berg über einen Einbruch in eine Grundschule in Rösrath berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5636235). Nach aktuellen Erkenntnissen der Schulleitung haben die bislang unbekannten Täter hierbei entgegen erster ...

mehr