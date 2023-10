Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Hängender Aufzug in Havenwelten

Bremerhaven (ots)

Ein gläserner Aufzug hat heute (22. Oktober 2023) gegen 17.00 Uhr in den Havenwelten für eine große Aufmerksamkeit gesorgt. Im steckengebliebenen Aufzug befanden sich drei Jugendliche. Ein Mädchen bekam im Aufzug Kreislaufprobleme und übergab sich. Eine der beiden Türen des Aufzuges ließ sich durch die Feuerwehr auch mit Hilfe eines Technikers nicht öffnen. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Mädchens wurde eine Tür mit Hilfe hydraulischem Rettungsgerät der Feuerwehr geöffnet. Die drei Jugendlichen wurden vor Ort medizinisch untersucht und das Mädchen mit den Kreislaufproblemen in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Am Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt. Am Aufzug entstand ein Sachschaden.

