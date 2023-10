Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Bootsanleger in der Geeste auseinandergebrochen

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am 20.10.2023 gegen 13:30 Uhr zum Ufer der Geeste, in Höhe des Morgensternmuseums gerufen. Ein Bootsanleger war auseinander gebrochen und drohte in die Geeste zu treiben. Aufgrund der Querkräfte war der dazugehörige 10m lange Steg bereits aus der Verankerung gerissen und hing nur noch einer Seite an der Plattform zur Pierkante. Die Einsatzkräfte sicherten den Steg und den Anleger um eine Gefahr für die Schifffahrt auszuschließen. Zur Schadenshöhe und Ursache ermittelt die Wasserschutzpolizei.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell