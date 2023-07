Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoscheiben zerstört

Eisenach - Wartburgkreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Dresdener Straße ein Pkw Renault angegriffen, dergestalt daß unbekannte Täter die Fahrer- und die Beifahrerscheibe zerstörten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen dieser Tat werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0196203/2023 bei der PI Eisenach ( Tel.: 03691/2610 ) zu melden. (vt)

