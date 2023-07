Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Marksuhl - Wartburgkreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich zwischen Marksuhl und Lindigshof auf der L 1023 ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Eine Renaultfahrerin befuhr die Strecke aus Richtung Lindigshof kommend und geriet aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Zunächst touchierte sie mit ihrem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Kias, hintem dem Kia fuhr ein Opel in Richtung Lindigshof. Dieser konnte ein Stück nach rechts ausweichen, so daß der Renault den Opel an der linken Fahrzeugseite touchierte. Hinter dem Opel wiederum fuhr ein Skoda. Mit diesem kollidierte der Renault frontal. Die 55-jährige Fahrerin des Renault und die 46-jährige Skodafahrerin wurden schwer verletzt. Zum Glück bestand keine Lebensgefahr. Die Fahrerin des Kias blieb unverletzt, der Fahrer des Opels wurde leicht verletzt. Von den insgesamt sieben Kindern, die im Opel und im Kia saßen, wurden einige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 41.000 Euro. Drei der Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Strecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell