FW Bremerhaven: Einladung an die Redaktion - Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Lehe feiert 25-jähriges Jubiläum

Bremerhaven (ots) - Am späten Nachmittag des 17. November 2023, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr, war die Feuerwehr Bremerhaven in einer kurzen Zeitspanne mit vier Einsätzen konfrontiert. Hier ist eine Zusammenfassung der Ereignisse: 1. Wohnungsbrand in der Frühlingstraße: Um 16:33 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. ...

