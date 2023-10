Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Mehrere Bäume zur BAB 27 umgeknickt

Bremerhaven (ots)

Gegen 11:00 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu mehreren Bäumen auf der BAB 27 in Höhe der Ausfahrt Geestemünde, Fahrtrichtung Cuxhaven gerufen. Vor Ort waren bereits 3 Bäume umgeknickt und lagen auf der Lärmschutzwand in Richtung Fahrbahn. Die Autobahn wurde daraufhin von der Straßenmeisterei ab der AS Wulsdorf komplett gesperrt und die Bäume wurden mithilfe der Drehleiter der Berufsfeuerwehr abgetragen. Während der Maßnahmen kippte ein weiterer Baum in die Lärmschutzwand. Glücklicherweise befanden sich in dem Bereich keine Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell