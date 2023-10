LPI-SHL: alkoholisiert unterwegs

Zella-Mehlis (ots) - Auf der Landstraße Zella-Mehlis-Oberhof kam am 07.10.2023 gegen 13:45 Uhr ein 24jähriger Erfurter mit seinem Krad in einer Rechtskurve zu Fall. Hierbei wurde er nicht verletzt, allerdings entstand an seinem Motorrad ein Schaden von ca. 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

