LPI-SHL: Firmeneinbrüche

PI Hildburghausen (ots) - In der Nacht von Donnerstag, dem 05.10.2023, auf Freitag, dem 06.10.2023, wurde durch unbekannte Täter in der Breiten Straße in Eisfeld diverse Dachrinnen, Stromkästen und Verkehrsschilder mit Schriftzügen beschmiert und Aufkleber angebracht. In der Nacht von Freitag, dem 06.10.2023, auf Samstag, dem 07.10.2023, wurde durch unbekannten Täter die Reifen eines Fahrzeuges in Brünn, Eisfelder Straße, zerstochen. Der Seat war aufgrund der ...

