LPI-SHL: Motorradunfall

Zella-Mehlis (ots) - In der Nacht vom 05.10. zum 06.10.2023 brachen unbekannte Täter in zwei Firmen in der Zella-Mehliser Gewerbestraße ein. Hier wurden Büroräume durchwühlt und aus jeweiligen Wertgelassen Bargeld entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

