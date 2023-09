Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwelm (ots)

Am 27.09.2023, gegen 21:55 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Bochumer mit seinem Pkw der Marke Suzuki die Drosselstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Pollern auf dem Gehweg. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Bochumer seinen Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hat. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell