Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Kontrollergebnisse zum Aktionstag "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick"

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 26.09.2023 fand der landesweite Aktionstag unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" auch mit Kontrollaktionen im Ennepe-Ruhr-Kreis statt. Besonders im Fokus waren an diesem Tag Geschwindigkeitskontrollen u.a. an Schulen und die gezielte Überwachung von Fußgängerüberwegen und Lichtzeichenanlagen, um auch das Thema Abbiegen im Kontext "Rücksichtnahme gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern" zu beleuchten. Zusätzlich dazu erfolgte das Einrichten eines Infostandes in der Mittelstraße in Gevelsberg durch Kräfte der Verkehrsunfallprävention. Durch präventive Gespräche, Aushändigung von Infomaterial und Nutzung des Ablenkungs-/ Reaktionssimulators, wurden potentielle Verkehrsteilnehmer entsprechend der Thematik "Rücksicht im Straßenverkehr" sensibilisiert und aufgeklärt.

In der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr konnten insgesamt 153 Verkehrsverstöße u.a. wegen Geschwindigkeit und Vorfahrt festgestellt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell