Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Gewinnspieltrickbetrug-Schwelmer kauft Gutscheinkarten

Schwelm (ots)

Am 26.09.2023, gegen 12:00 Uhr, erhielt ein 81-jähriger Schwelmer einen Anruf über einen angeblichen Geldgewinn in einem Glücksspiel. Er habe einen hohen Geldbetrag gewonnen und müsse für die Auszahlung mittels Gutscheinkarten einen hohen dreistelligen Geldbetrag bezahlen. Der Schwelmer glaubte an dieses Gewinnversprechen und kaufte Gutscheinkarten im vorgegeben Wert. Die dazugehörigen Codes übermittelte er dann telefonisch an den Täter. Einen Tag später meldete sich der Täter erneut bei dem Geschädigten und teilte mit, dass er nochmal einen mittleren vierstelligen Betrag für die Auszahlung benötigen würde. Dazu solle er eine Transferüberweisung in einem Kiosk durchführen. Der Schwelmer ging daraufhin zu einem Kiosk, um den Betrag zu transferieren. Einer Mitarbeiter des Kiosks kam diese Transaktion sehr ungewöhnlich vor und verhinderte die Transaktion. Der Betrug wurde aufgedeckt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

