Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Nicht um den Schaden gekümmert

Beim Ausparken beschädigte am Donnerstagabend ein Unbekannter ein geparktes Auto in Giengen a.d. Brenz

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr parkte der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Bernauer Straße aus. Dabei stieß er vermutlich mit der Anhängerkupplung gegen die Front eines geparkten BMW. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall vom Balkon aus, ein Kennzeichen konnte die Frau in der Dunkelheit offenbar nicht ablesen. An dem grauen 3er BMW entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem noch unbekannten Fahrer aufgenommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein blaugelbes mit Firmenaufschrift handeln. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Giengen unter der Tel. 07322/9653-0 entgegen.

++++0213771(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell