POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Ungebremst fuhr eine 20-Jährige am Donnerstag in Heidenheim in ein anderes Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr in der Wilhelmstraße. Ein 41-jähriger bremste seinen Hyundai ab und wollte ordnungsgemäß in ein Grundstück einfahren. Dahinter fuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf. Die nahm den Abbiegevorgang nicht wahr und krachte dem Hyundai ungebremst in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls drehte es den Hyundai und das Auto stieß gegen eine Hauswand. Im Hyundai wurden durch den Aufprall alle Airbags ausgelöst. Der VW Golf stieß im Anschluss noch leicht gegen einen VW Phaeton, der sich rechts davon befand. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Hyundai leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Hyundai wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

