Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Fußgänger übersehen

Beim Rückwärtsfahren passte am Donnerstag in Riedlingen ein Autofahrer nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 16 Uhr auf einem Parkplatzgelände in der Daimlerstraße. Ein 64-Jähriger fuhr dort rückwärts mit seinem Ford. Hierbei übersah er den hinter dem Fahrzeug laufenden 88-Jährigen. Der Ford stieß gegen den Fußgänger. Der stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. Ein Schaden am Auto entstand nicht.

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

++++0212359(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell