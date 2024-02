Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Zu viel getrunken

Am Donnerstag endete ein Umparkversuch in Uttenweiler mit Schaden an einem Fahrzeug.

Ulm (ots)

Zeugen informierten gegen 9 Uhr die Polizei. Ein 30-Jähriger war mit einem Opel in der Hauptstraße gegen einen geparkten Ford Klein-Lkw gefahren. Der Mann wollte wohl nur das Auto umparken und verursachte beim Rückwärtsrangieren den Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte die Vermutungen der Polizisten. In einem Krankenhaus wurde dem Mann Blut abgenommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. An dem Ford und dem Opel entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

++++0208568(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

