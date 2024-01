Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher geht leer aus

Erfurt (ots)

In der gestrigen Nacht brach ein Unbekannter in Sömmerda in ein Bildungswerk ein. Der Langfinger betrat das Gebäude und fand auf seiner Suche schließlich einen Umkleideraum, in dem mehrere verschlossene Spinde standen. Kurzerhand knackte der Einbrecher mehrere Vorhängeschlösser. Anschließend durchsuchte er die Schränke nach Wertsachen. Nachdem der Unbekannte das vierte Mal in einen leeren Spind geschaut hatte, flüchtete er ohne Beute aus dem Haus. Die Polizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch und ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (MO)

