Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dunkelheit wird zum Verhängnis

Erfurt (ots)

Fehlende Beleuchtung wurde am Mittwochabend einem Fahrradfahrer in Erfurt zum Verhängnis. Der 33-Jährige war gegen 22:30 Uhr durch die Stauffenbergallee gefahren, als eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam wurde. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten nicht nur den technischen Mangel an seinem Fahrrad fest, sondern auch seine Alkoholisierung. Der Mann brachte es bei einem Atemalkoholtest auf über 1,7 Promille. Der Weg des 33-Jährigen führte für eine Blutentnahme direkt in eine Klinik. Der Mann erhielt zudem eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell