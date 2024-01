Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Giftköder in Erfurter Luisenpark

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei warnt Tierfreunde und Hundebesitzer vor Giftködern auf einer bekannten Hundewiese im Stadtgebiet. So wurden am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr durch eine aufmerksame Bürgerin diverse mit Gift präparierte Happen aufgefunden. Die Polizei konnte noch in den Abendstunden 12 Präparate feststellen und einsammeln, kann aber aufgrund der Dämmerung nicht ausschließen, dass alle ausgelegten Köder auch aufgefunden werden konnten. Daher wird die Bevölkerung gebeten im Bereich Luisenpark insbesondere mit Kindern und Hunden besonders aufmerksam spazieren zu gehen. Bei erneuten Feststellungen kann auf eine Information an die Polizei verzichtet werden. Bei Hinweisen zu möglichen Tätern wenden Sie sich bitte an den Inspektionsdienst Erfurt Süd. (MP)

