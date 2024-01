Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff aus dem Nichts

Sömmerda (ots)

Gestern Abend würgte in Sömmerda ein 26-jähriger Mann sein Opfer so lange, bis es Atemnot erlitt. Nach dem Würgegriff wurde der gleichaltrige Leidtragende getreten, geschlagen und beleidigt. Anschließend stach der Angreifer mit einem Finger in das Auge seines Opfers. Doch damit nicht genug. Der Mann zog unvermittelt einen Schlagring aus seiner Bauchtasche und versuchte sein Gegenüber anzugreifen. Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Täter, wurde ihm aber nicht mehr habhaft. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (MO)

