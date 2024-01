LPI-EF: Zuwachs im Gefängnis

Erfurt (ots) - In dieser Woche wurde der Einbruch in ein Erfurter Bürogebäude bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zwischen dem 19.01.2024 und dem 20.01.2024 wurden insgesamt vier Firmen in Mitleidenschaft gezogen. In zwei der Firmen wurden Büroräume durch die Einbrecher durchwühlt. Die Langfinger erbeuteten verschiedene Handkassen, aus denen glücklicherweise nur kleine Geldbeträge gestohlen wurden. Außerdem fielen den Dieben Briefmarken in unbekannter Anzahl in die ...

