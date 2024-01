LPI-EF: Brand eines Einfamilienhauses

Erfurt (ots) - Gestern Abend stand in Möbisburg-Roda eine Scheune in Vollbrand. Gegen 20:30 Uhr bemerkte ein 52-jähriger Mann die ausschlagenden Flammen und wählte den Notruf. Als die Feuerwehr eintraf stand der Speicher in Vollbrand. Das Feuer konnte jedoch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Ein Bagger musste das Dach des Gebäudes wegen Einsturzgefahr abtragen. Es entstand ein Schaden in ...

mehr