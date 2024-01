LPI-EF: Scheunenbrand mit hohem Sachschaden

Erfurt (ots) - In der Liebknechtstraße in Erfurt kam es am Montag gegen 16:15 Uhr zu einem Brand. Ein angrenzender Holzschuppen eines Mehrfamilienhauses geriet auf noch unbekannte Art und Weise in Vollbrand. Der daraus resultierende Qualm bahnte sich anschließend seinen Weg durch das Gebäude. Durch einen glücklichen Umstand wurden keine Personen verletzt und die Anwohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Der ...

mehr