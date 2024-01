Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Demonstration führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Erfurt (ots)

Eine Demonstration im Bereich des Landesfunkhauses des Mitteldeutschen Rundfunks wird am Donnerstag nicht nur in Erfurt, sondern auch in anderen Teilen von Mittelthüringen zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Mehrere Korsos, bestehend aus etwa 500 Transportern, Lkws und Traktoren, werden ab etwa 07:00 Uhr aus den Bereichen Kornhochheim, Stadtroda und Hohenfelden nach Erfurt fahren. Ab etwa 10:00 Uhr wird eine Kundgebung im Bereich der Gothaer Straße abgehalten. An dem Protest beteiligen sich unter anderem Handwerker, Logistikfirmen und Landwirte. Aufgrund der Konvois müssen Verkehrsteilnehmer auf der B7 zwischen Jena und Erfurt, auf den Zufahrtsstraßen nach Erfurt aus Richtung Haarberg und Binderslebener Landstraße sowie vermutlich auch in den angrenzenden Bereichen mit Staubildungen und Wartezeiten rechnen. Die Gothaer Straße wird zwischen der Wartburgstraße und der EGA stadteinwärts voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung über die Binderslebener Landstraße wird eingerichtet. In Richtung Schmira ist eine Zufahrt der Gothaer Straße/Eisenacher Straße temporär nur für Anlieger möglich. Gegenwärtig ist mit keinen größeren Einschränkungen für den öffentlichen Personen- und Nahverkehr zu rechnen. Zur Absicherung der Fahrzeugkorsos sowie zum Schutz der Grundrechte auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit wird die Polizei Erfurt an diesem Tag von Kräften aus den Bereichen Jena, Sömmerda und Gotha sowie der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützt werden. (JN)

