POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 46-Jährigem

Bredenfelde (ots) - Am heutigen Abend, dem 10.09.2023, kam es in der Ortschaft Bredenfelde zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwerste Verletzungen davontrug. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer kurz nach 19:00 Uhr die Ortschaft Bredenfelde aus Richtung Westen kommend in Richtung Dorfmitte. In der Ortschaft befindet sich eine zirka zwei Meter hohe Hecke, ...

