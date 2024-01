LPI-NDH: Außenspiegel aneinandergestoßen - Fahrer verletzt

Sondershausen (ots) - Ein 40-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag, kurz nach 10 Uhr, die Borntalstraße in Richtung Martin-Andersen-Nexö-Straße. Als er nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der auf der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Richtung Jechastraße unterwegs war. Der 78-jährige Radfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

