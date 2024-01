LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nordhausen (ots) - Am Dienstag kam es kurz vor 10.30 Uhr in einer Nordhäuser Gemeinschaftsunterkunft zwischen zwei Bewohnern zu einer Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser ist ein 26-Jähriger leicht mit einem Messer verletzt worden. Der Täter war bei Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an. Das Opfer kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

