LPI-NDH: Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Heringen (ots) - Am Dienstagmorgen brannte kurz nach 6.30 Uhr ein Schuppen in der Bahnhofstraße. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. An dem Schuppen, der als Holzlager genutzt wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 1300 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0006739 ...

mehr