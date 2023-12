Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Mainz (ots)

Am Samstag Morgen gegen 01.15 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 auf den PKW eines 22-jährigen aus Groß-Gerau aufmerksam, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer reagierte zunächst auf die polizeilichen Anhaltezeichen und hielt in der Weisenauer Straße an. Als die Beamten jedoch ausstiegen und sich dem zu kontrollierenden PKW näherten, gab der Fahrzeugführer Vollgas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts auf die B9 in Richtung Nierstein. Hier beschleunigte das Fahrzeug auf bis zu 190 km/h und befuhr auch den abgesperrten Baustellenbereich an der dortigen Fahrbahnverengung um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Der Fahrzeugführer führte während der Flucht vor der Polizei mehrere riskante Fahrmanöver durch, konnte jedoch schließlich unter Hinzuziehung eines Fahrzeuges der Polizeiinspektion Oppenheim verlangsamt und schließlich gefahrlos gestoppt werden. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens und Straßenverkehrsgefährdung. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

