LPI-NDH: Fahrer nach Unfallflucht gestellt

Reinsdorf (ots)

Ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, die Landstraße 3086 aus Richtung Heldrungen kommend in Richtung Artern. Als in der Ortslage Reinsdorf ein vorausfahrender VW verkehrsbedingt wartete, fuhr der 35-Jährige auf. Als die Fahrerin des VW die Polizei zur Unfallaufnahme verständigen wollte, verließ der 35-Jährige pflichtwidrig die Unfallstelle. Er konnte kurze Zeit später in Artern durch Polizisten gestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Pkw war außerdem nicht zugelassen.

