LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Altenburger Land (ots) - Lumpzig: Am Freitag, den 08.09.2023, wurden im Wiesenweg Arbeiten an der Straße durchgeführt, wobei auch ein Gasbrenner zum Einsatz kam. Während der Nutzung des Brenner gerieten gegen 10:30 Uhr schließlich vor der dortigen Kindestagesstätte befindliche Koniferen in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell wieder gelöscht werden, dennoch entstand durch die Hitzeentwicklung auch Schaden am Gebäude in vierstelliger Höhe. Die Kinder ...

