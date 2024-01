Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher schlägt zu

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag schlug gestern ein Einbrecher in Erfurt zu. In das Visier des Täters war ein Wohnhaus in der Brühlervorstadt geraten. Der Dieb brach mit Gewalt die Tür einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Hauses auf. Anschließend durchsuchte er sämtliche Wohnräume eines 64-Jährigen. Nach kurzer Suche wurde der Täter fündig. Neben Goldmünzen im Wert von mehreren tausend Euro, stahl der Dieb einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck und weitere Erbstücke von noch unbekanntem Wert. Auf seinem Beutezug hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (JN)

