Am Donnerstag verursachte ein 22-Jährigen bei Donzdorf einen Unfall.

Um 7.35 Uhr kam es auf der Umfahrung von Donzdorf zu einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen. Den ersten Erkenntnissen zufolge staute sich der Verkehr an der Kreuzung zur Reichenbacher Straße. Das erkannte ein 22-Jähriger wohl zu spät. Mit seinem Mercedes fuhr er nahezu ungebremst in das Heck eines Skoda am Stauende. Durch den Aufprall schob es den Skoda auf einen Ford, den Ford auf einen Seat und diesen auf einen VW. An allen fünf Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Abschlepper barg drei der fünf Fahrzeuge. Zwei Pkw blieben fahrbereit. Rettungskräfte brachten vier Personen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Das Polizeirevier Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die K1402 musste für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Gegen 9.25 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

