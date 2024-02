Ulm (ots) - Zwischen 13.30 Uhr und 20.15 Uhr muss der Einbrecher im Ortsteil Temmenhausen im Von-Stein-Ring gewesen sein. Er ging zu einem Haus und schlug an zwei Terrassentüren die Scheiben ein. Eine Tür konnte der Unbekannte entriegeln und öffnen. So kam er ins Innere. Dort suchte er in mehreren Räumen nach ...

mehr