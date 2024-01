POL-ST: Rheine, Einbruch in Haarsalon

Steinfurt (ots) - Am Dienstag(09.01.2024) in den frühen Morgenstunden ereignete sich in Borghorst ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Um 02.00 Uhr erhielt die Polizei von der Feuerwehr Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der Appelchaussee. Ein grauer Renault lag an einem Grünstreifen hinter einer Böschung. Alle vier Insassen wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser ...

