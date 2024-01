Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit Verletzten

Steinfurt (ots)

Am Dienstag(09.01.2024) in den frühen Morgenstunden ereignete sich in Borghorst ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Um 02.00 Uhr erhielt die Polizei von der Feuerwehr Kenntnis über einen Verkehrsunfall an der Appelchaussee. Ein grauer Renault lag an einem Grünstreifen hinter einer Böschung. Alle vier Insassen wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Sie wurden durch den Unfall leicht verletzt. Um weitere Verletzte außerhalb des Fahrzeuges auszuschließen, hat die Feuerwehr eine Drohne zur Absuche des Gebietes eingesetzt. Hier konnte niemand festgestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist über den Unfallhergang noch nichts bekannt. Auch unklar ist bislang, wer das Fahrzeug geführt hat. Der verunfallte Renault wurde geborgen. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit vier Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug eingesetzt. Die Polizei ermittelt zu diesem Verkehrsunfall.

