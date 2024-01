Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Auffahrunfall mit Verletzten

Lienen (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag (08.01.24) gegen 17.25 Uhr auf der Lengericher Straße gekommen. Eine 44-jährige Ibbenbürenerin fuhr auf der Lengericher Straße in Fahrtrichtung Lengerich. In Höhe der Einmündung Dillenkamp wollte das vor ihr fahrende Fahrzeug nach links abbiegen. Die 44-jährige bremste ihren Suzuki Swift daraufhin ab. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 20-jährige Mann aus Lienen nach ersten Ermittlungen zu spät. Er fuhr mit seinem Mercedes-Benz auf den Suzuki auf. Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 6.000 Euro.

