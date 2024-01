Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelecfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelecfahrer ist es am Montag (08.01.) zwischen Hembergen und Emsdetten gekommen. Eine 32-jährige Emsdettenerin lief gegen 09.50 Uhr auf der Kreisstraße 56, auf dem dort verlaufenden Geh- und Radweg in Richtung Emsdetten. Ein hinter ihr fahrender Pedelecfahrer übersah die Frau nach ersten Ermittlungen aus bislang ungeklärter Ursache und touchierte sie im Vorbeifahren. Der 80-jährige Pedelecfahrer aus Emsdetten stürzte dadurch und verletzt sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fußgängerin blieb unverletzt. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 150 Euro.

