Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Drogendealer festgenommen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" führten Polizeibeamte zum Jahresende 2023 sowie zum Jahresanfang 2024 Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität durch. Die Bielefelder Polizei kündigt auch für das Jahr 2024 eine verstärkte Bestreifung der öffentlichen Plätze und Wege an.

Bei den letzten Kontrollen rund um den Jahreswechsel wurden zwei Männer festgenommen, die im Verdacht standen, mit Drogen zu handeln. Ein Dealer ging in U-Haft, der andere wurde im sogenannten beschleunigten Verfahren verurteilt.

Am Sonntag, 31.12.2023, kontrollierten Beamte gegen 12:30 Uhr einen 27-Jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, von dem Cannabisgeruch ausging. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche, stießen die Beamten auf 20 Tütchen mit Marihuana. Er wurde vorläufig festgenommen und am nächsten Tag dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Dort wurde ein Haftbefehl im Rahmen des beschleunigten Verfahrens erlassen. Bereits wenige Tage später, am 04.01.2024, verurteilte das Amtsgericht Bielefeld den 27-Jährigen zu einer Geldstrafe. Durch das beschleunigte Verfahren konnte die Straftat frühzeitig sanktioniert werden.

Des Weiteren beobachteten Polizisten am Dienstagnachmittag, 02.01.2023, gegen 15:00 Uhr einen polizeibekannten 21-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz bei einem mutmaßlichen Drogendeal. Bei seiner anschließenden Kontrolle stellten die Beamten 10 Tütchen mit Marihuana sicher. Er wurde vorläufig festgenommen und am Mittwoch, 03.02.2024, einer Haftrichterin des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt, welche einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Zudem muss sich ein 48-jähriger Mann aus Dülmen für eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten, der augenscheinlich Drogen bei dem 21-jährigen Mann gekauft hatte. Bei der Durchsuchung des Käufers stellten die Polizisten zwei Tütchen mit Marihuana und eine Bubble mit Kokain sicher.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell