Polizei Bielefeld

POL-BI: Brand im Parkhaus - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochvormittag, 03.01.2023, entfachten ein junger Mann und eine junge Frau ein Feuer in einem Parkhaus an der Elsa-Brändström-Straße. Die Polizei sucht die zwei Personen mit Täterbeschreibung sowie weitere Zeugen des Tatgeschehens.

Eine Zeugin bemerkte gegen 10:55 Uhr ein verdächtiges Duo, welches im Park-haus Kartons und Zeitungen anzündete und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Als sie die Polizei informierte ergriff das Paar, ein junger Mann und eine junge Frau, die Flucht in Richtung Bahnhofstraße.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei hatte die Zeugin das Feuer bereits ausgetreten. Es entstand ein leichter Sachschaden an einer Wand.

Die Zeugin beschrieb das Duo wie folgt:

Die Frau soll 16 bis 20 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß und schlank sein. Sie soll braune lockige Haare und ein europäisches Erscheinungsbild haben sowie teilweise der türkischen Sprache mächtig sein. Sie könnte der Obdachlosenszene angehören. Sie trug einen bis zu den Knien reichenden schwarzen Mantel.

Der Mann soll 16 bis 20 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank sein. Er soll schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er könnte ebenfalls Teil der Obdachlosenszene sein. Er führte ein altes silbernes Fahrrad mit sich.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu den beschriebenen Tätern beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

