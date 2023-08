Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Hundeführer nach Unfall im Park gesucht - Ergänzungen zum Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Hundeführer, der am Sonntag, gegen 12 Uhr in einem Park "Am Käpchen" unterwegs war. Er ließ seinen Hund frei laufen, der dann mit einem 60-jährigen E-Bike-Fahrer aus Bottrop zusammenstieß. Der Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Mann entfernte sich mit seinem Hund in einen angrenzenden Wald. An dem Fahrrad entstand zudem ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Hundeführer wird wie folgt beschrieben: 30 - 40 Jahre alt, ca, 1,80m-1,85m groß, braune lange Haare-zum Zopf gebunden, schwarzer Pullover, Sonnenbrille, Bart. Hinweise nimmt das ermittelnde Verkehrskommissariat unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell