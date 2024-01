Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Bilanz zu den Trecker-Demos im Kreis Steinfurt Polizei Steinfurt meldet einen friedlichen Verlauf

Steinfurt (ots)

Die Demonstrationen der Landwirte im Kreis Steinfurt sind am heutigen Tag aus Sicht der Polizei unproblematisch und friedlich verlaufen. Der Polizei im Kreis Steinfurt lagen zahlreiche Versammlungsanzeigen zu Protestaktionen durch Landwirte für Montag, den 08.01.2024 vor. Ab 07.00 Uhr versammelten sich die Demonstranten mit ihren Traktoren an Auffahrten zu Bundesstraßen und Bundesautobahnen. Diese Protestaktionen an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten dauerten unterschiedlich lange an. Im Anschluss machten sich im gesamten Kreisgebiet hunderte von Traktoren auf den Weg nach Saerbeck zur dort angezeigten Kundgebung des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband e.V. (WLV). Allein in Rheine bildeten geschätzt 160 Traktoren einen Zug, der sich in Richtung Saerbeck bewegte. Aus Lengerich bewegten sich 110 Traktoren nach Saerbeck. Aus Ibbenbüren machten sich mehr als 400 Traktoren auf den Weg. Weitere 55 Traktoren wurden aus Ochtrup durch die Polizei in Richtung Saerbeck begleitet. Während der Fahrten zur Kundgebung schlossen sich auf der Strecke weitere Fahrzeuge dem Konvoi an. Insgesamt geht die Polizei von 1250 Traktoren aus dem gesamten Kreisgebiet aus, die an der Kundgebung teilnahmen. Der Rückweg der Traktoren aus Saerbeck zurück in ihre Heimatorte sorgte, genau wie die Anfahrt, für großes Aufsehen, aber auch hier verlief alles störungsfrei. Die Polizei im Kreis Steinfurt zieht eine positive Bilanz. Grundsätzlich zeigten sich die Versammlungsleiter sehr kooperativ und nahmen Hinweise der Polizei entgegen. Aufgrund der großen Anzahl von Fahrzeugen gab es erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere an Anschlussstellen zu Bundesstraßen oder Bundesautobahnen. Aufgrund einer nicht angezeigten Aktion in Rheine, an dem Kreisverkehr in Bentlage (B481), Auffahrt zur B 70, wurde eine Strafanzeige wegen dem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz gefertigt. Zwei weitere Strafanzeigen wurden aufgrund nicht angezeigter Versammlungen an den Anschlussstellen der BAB 30 in Rheine und Rheine Nord gefertigt. In Ochtrup kam es um 09.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Landwirten, die fußläufig unterwegs waren. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen, die beiden Fußgänger wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell