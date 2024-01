Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Radfahrer schwer verletzt

Lengerich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Montag (08.01.24) gegen 11.15 Uhr auf der Lienener Straße gekommen. Ein 67-jähriger Lengericher fuhr mit seinem Fahrrad auf der Lienener Straße in Fahrtrichtung Lienen. An der Einmündung Bahnhofstraße wollte er weiter Richtung Lienen fahren. Beim Überqueren der Bahnhofstraße wurde der Radfahrer von einem Auto angefahren, dass von der Bahnunterführung in Richtung Lienener Straße fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzt sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 80-jährige Autofahrer aus Lengerich fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen konnte der 80-Jährige kurz darauf auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße angetroffen werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 1.000 Euro.

